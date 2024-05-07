MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıkları yayımladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.