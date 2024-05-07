MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıkları yayımladı - Son Dakika
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MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıkları yayımladı

MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıkları yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıklarını yayımladı. Öğrenciler, her sınıf düzeyinde hazırlanan soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını kullanarak sınavlara hazırlık yapabilecekler. Örnek soruların çözüm videoları, öğrencilere sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiği konusunda rehberlik edecek.

07.05.2024 16:55
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul ve liselerde yapılacak ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ikinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınav uygulamalarında öğretmenlere rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğine yönelik bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları için örnek soru kitapçıkları yayımladı - Son Dakika

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