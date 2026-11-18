Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında oluşturulan Türkiye İklim Okulu'nda "Çocuk İklim Zirvesi" ile "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çocuk İklim Zirvesi, Antalya'da düzenlenen Türkiye İklim Okulunda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Ökten, öğretmen, öğrenci ve maarif ailesinin tüm paydaşlarıyla el ele önemli çalışmalara imza atacaklarını ve Türkiye'yi yarınlara taşıyacaklarını belirterek, gayreti, rehberliği, çalışma azmi ve fedakarlıkları takdire şayan olan öğretmenlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, kendisiyle barışık öğrenciler yetiştirerek geleceği şekillendirdiğini ifade etti.

Çocukların iklim değişikliği, çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalıklarının artırılması ve çözüm süreçlerine aktif katılımlarının desteklenmesi amacıyla 34 ilde düzenlenen "Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşmaları"nda ortaya çıkarılan görüşlerden oluşan "Türkiye Çocuk İklim Bildirgesi", zirvede Antalya'daki öğrenciler tarafından sunuldu.

İlkokul 4. sınıf ile ortaokul 7 ve 8. sınıflara yönelik il buluşmalarında "Enerji ve Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Korunması", "Biyoçeşitlilik ve Korunması", "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği", "Sürdürülebilir Yaşam ve Sorumlu Tüketim", "İklim Adaleti ve İklim Göçü", "Ekokaygıdan Yeşil Geleceğe Çocuk Katılımı" başlıklı altı tematik çalışma grubundaki öğrencilerce hazırlanan bildirgede, iklim ve çevre sorunlarına yönelik çözüm önerileri yer aldı.

Öğrenciler, iklim bildirgesinin sunumuna, "Biz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak illerimizde çocuk iklim zirveleri düzenledik. Gördüklerimizi anlattık, birbirimizi dinledik ve çözümler ürettik. Şimdi bu çözümleri tek bir sesle paylaşıyoruz." sözleriyle başladı.

Çocukların gelecekleriyle ilgili kararlarda söz sahibi olduğunu belirten öğrencilerin hazırladığı Türkiye Çocuk İklim Bildirgesi'nde gündeme getirilen bazı öneriler şunlar:

"Okulların, kamu binalarının ve evlerin çatılarında yağmur suyunun toplanıp bahçe sulamasında ve temizlikte kullanılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarından okullarda ve kamu binalarında daha çok yararlanılmasını öneriyoruz. Sınıflarda gün ışığından yararlanmayı, öğle arasında da bütün cihazların kapatıldığı bir 'Enerji Saati' uygulamayı öneriyoruz. Orman yangınlarına karşı bilinçlendirme, denetim ve erken uyarı çalışmalarının güçlendirilmesinin ormanlarımızı koruyacağına inanıyoruz. Yeşil Vatan için ormana çöp, cam ya da ateş bırakılmamasını herkese hatırlatacağız.

Arılara, toprağa ve suya zarar veren tarım ilaçlarının azaltılmasının, zararlılarla doğaya zarar vermeyen yollarla mücadele edilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Okul bahçelerinde canlıları gözlemleyip kayıt tutabileceğimiz küçük bir 'doğa köşesi' ayrılmasını, uygun yerlerde 'okul ormanı' kurulmasını öneriyoruz. Şehirlerde beton ve asfalt yerine yağmur suyunu toprağa geçiren zeminler, yağmur bahçeleri ve yeşil çatılar yapılmasını öneriyoruz. Okulumuza yeni gelen arkadaşlarımız için 'Kardeş Öğrenci' ve akran dayanışma grupları kuracağız. Her okulda öğrencilerin yönettiği bir Çocuk İklim Meclisi ya da çevre kulübü kurulmasını öneriyoruz. Bu meclis, fikirlerini düzenli olarak okul yönetimiyle paylaşabilir."

Öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek amaçlandı

"Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması" ise gençlerin iklim eylemindeki rolüne dikkati çekmek amacıyla öğrencilerin katılımıyla düzenlendi.

Öğrencilerin iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması, afet risklerinin azaltılması ve sürdürülebilir yaşam konularındaki bilgi ve farkındalıklarını geliştirmek adına düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'na Antalya'dan 3 farklı okuldan, 4'er öğrenciden oluşan 3 grup katıldı.

Çoktan seçmeli, doğru-yanlış, kısa cevap ve eşleştirme türlerinden oluşan 20 soruluk yarışma, jüri gözetiminde yapıldı. Dijital ve etkileşimli bir sistem üzerinden gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler bilgiye dayalı soruların yanı sıra günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, matematiksel hesaplama, veri yorumlama ve bilimsel akıl yürütme gerektiren sorulara da yanıt verdi.

Gençlerin iklim eylemindeki rolü ve bilimsel bilgiye dayalı çevre farkındalığı ile eğitimde dijital teknolojilerin kullanımına dikkat çekilmesi hedeflenen yarışma sonunda birinci olan gruptaki 4 öğrenciye başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Türkiye İklim Okulunda ayrıca "Genç Fikirlerle Sürdürülebilir Bir Geleceğe" konulu panel düzenlendi. Lise öğrencilerinin konuşmacı olduğu panelde gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevre sorunlarının çözümü ve iklim eğitimine katkıları ele alındı.

Atölye etkinliklerinin de devam ettiği Türkiye İklim Okulunda, ileri dönüşüm atölyesinde atığa yeni hayat verme etkinliklerine katılan ziyaretçiler, "permakültür alanı"nda tohum topu yapımını deneyimledi.