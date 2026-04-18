Üye Girişi
Son Dakika Logo

MEB'in Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda psikososyal destek çalışmaları sürüyor

18.04.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından yürütülen psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Şanlıurfa'daki Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan olayların ardından merkez, il ve ilçe düzeyinde hızlı bir koordinasyon sağlanarak psikososyal destek süreçleri eş zamanlı olarak yürütülmeye başlandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar ile daire başkanları ve uzmanlardan oluşan heyet, süreçleri yerinde koordine etmek amacıyla her iki ilde il ve ilçe Krize Müdahale Ekipleri ile kapsamlı planlama toplantıları gerçekleştirerek faaliyetlere başladı.

Şanlıurfa'da olayın ardından hızla harekete geçilerek 49 rehber öğretmen ve psikolojik danışman sahada görevlendirildi. İl genelinde oluşturulan Krize Müdahale Ekibi ile birlikte psikososyal destek hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için önce gerekli planlamalar tamamlandı, ardından destek süreçleri başladı. Kahramanmaraş'ta ise olayın hemen ardından, sahadaki çalışmaların kesintisiz devam etmesi amacıyla okulların tatil olduğu iki günlük süreçte il genelinde 70 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görevlendirildi.

Kayıp yaşayan ailelere yönelik psikolojik ilk yardım çalışmaları yürütülerek taziye ziyaretleri gerçekleştirildi; yaralı öğrenciler ve aileler de ziyaret edilerek destek sağlandı. Gelecek hafta başından itibaren bakanlık tarafından görevlendirilen 20 alan uzmanı rehber öğretmen ve psikolojik danışman, Ayser Çalık Ortaokulu öğrenci ve personelinin eğitim öğretime devam edeceği Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında psikososyal destek çalışmalarını sürdürecek. İl genelinde travma alanında uzman 89 rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın yanı sıra toplam 700 rehber öğretmen ile destek hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 11:11:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.