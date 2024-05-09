MEB, Kadrolu Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Başvurularını Alacak

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.

Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Buna göre başvurular, 13-17 Mayıs'ta sistem üzerinden alınacak, atamalar ise 22 Mayıs'ta valilikler tarafından gerçekleştirilecek.