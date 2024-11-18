MEB, LGS Öğrencileri İçin Yeni Soru Setleri Yayınladı - Son Dakika
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MEB, LGS Öğrencileri İçin Yeni Soru Setleri Yayınladı

MEB, LGS hazırlığı yapan öğrenciler için yeni örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar yayımladı.

18.11.2024 13:16
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan yeni örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları hazırlanarak yayımlandı.

Örnek soru kitapçıklarında, Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından 10'ar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte oluşturuldu.

Soruların hazırlanmasında ilgili sınıf düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

Soruların çözümleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MEB, LGS Öğrencileri İçin Yeni Soru Setleri Yayınladı - Son Dakika

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