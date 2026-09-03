MEB Maarif Tiyatro Akademisi için oyunculuk yetenek sınavı başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Bakanlık merkez teşkilatı ile Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmen ve personele yönelik düzenlenecek "Maarif Tiyatro Akademisi" için oyunculuk yetenek sınavı başvuruları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Maarif Tiyatro Akademisi" kapsamında düzenlenecek tiyatro kursuna katılacak öğretmen ve personel, seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek oyunculuk yetenek sınavı sonucunda belirlenecek.

Yetenek sınavı için başvurular 8 Eylül'e kadar devam edecek. Sınavlar 14 Eylül-9 Ekim tarihlerinde hafta içi 11.00 ve 18.00 saatleri arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Adaylar, ders ya da çalışma programlarını aksatmayacak şekilde sistem üzerinden sınav günü ve saati için randevu alacak.

Oyunculuk eğitimine katılmaya hak kazanan adaylar için eğitimler ekim ayında başlayacak. Dört ay sürecek kurs, hafta içi saat 18.30 ve 21.30 arasında yapılacak. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek.

MEB Maarif Tiyatro Akademisi Oyunculuk Yetenek Sınavı başvuruları "veri.meb.gov.tr" internet adresinden yapılabiliyor.