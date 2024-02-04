MEB, ortak sınavlar öncesinde konu soru dağılım tablolarını yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde, il sınıf veya alan zümrelerince oluşturulacak "konu soru dağılım tabloları"na örnek teşkil edecek tablolar yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf veya alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.
Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf, alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.
İl sınıf, alan zümreleri, yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi tablolarını hazırlayacak.
Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri "https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde" yayımlanacak.
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