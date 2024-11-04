MEB, Özel Eğitim Okullarına Malzeme Gönderdi

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, özel eğitim okullarına, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre çok sayıda eğitsel materyal ve spor malzemesi ulaştırıldı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; Bakanlık, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim imkanlarını iyileştirerek, daha kaliteli eğitim ortamları sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı çalışma dahilinde özel eğitim anaokulları, özel eğitim uygulama okulları, özel eğitim meslek liseleri ve özel eğitim meslek okullarına eğitsel materyal ve spor malzemesinin dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım sürecinde 259 özel eğitim anaokuluna toplam 303 koli eğitsel materyal ulaştırıldı. 160 özel eğitim uygulama okuluna 160 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca, 171 özel eğitim meslek lisesi ve meslek okuluna 171 koli spor malzemesi ve eğitsel materyal gönderildi.

Dağıtılan spor malzemeleri ve eğitsel materyaller, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yaş, gelişim özellikleri ve yetersizlik türlerine göre seçildi. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulurken her bir materyal, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde belirlendi. Bu malzemelerle öğrencilerin hem bilişsel hem de motor becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitim hizmetlerini iyileştirmek, ülke genelindeki özel eğitim okullarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek amacıyla planlanan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.