MEB ve OPET'in 'Tertemiz Yarınlar' yarışması çevre ve sürdürülebilirliği kapsayacak - Son Dakika
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MEB ve OPET'in 'Tertemiz Yarınlar' yarışması çevre ve sürdürülebilirliği kapsayacak

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Okullarda temizlik ve hijyen temasıyla düzenlenen yarışma, 2026-2027 eğitim öğretim yılında sürdürülebilirlik ve çevre konularını da kapsayacak. MEB ile OPET işbirliğindeki yarışmaya 81 ilden beş öğrencilik ekipler 5 Mart 2027'ye kadar başvurabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile OPET Petrolcülük AŞ işbirliğinde yürütülen "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" yarışması kapsamında, okul ve çevresinde sürdürülebilirlik, çevre, temizlik ve hijyen konularında farkındalık geliştirmek üzere öğrenciler tarafından sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" projesi kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen sosyal sorumluluk yarışması, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kapsamı genişletilerek düzenleniyor.

Önceki yıllarda "temizlik ve hijyen" temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın kapsamı, Türkiye'nin ev sahipliğini üstlendiği 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) "gençlik ve eğitim" odağı ile MEB'in "Yeşil Vatan" vizyonu doğrultusunda, bu yıl sürdürülebilirlik ve çevre konularını da içerecek şekilde genişletildi.

Bu güncellemeyle öğrencilerin çevre bilincini yarışma katılımıyla sınırlı tutmamaları, sürdürülebilir yaşam kültürünü somut eylemlere dönüştürmeleri ve geleceği şekillendiren aktif bireyler olarak sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında öğrenciler, su ve enerji tasarrufu, atık yönetimi, doğal kaynakların korunması ve dijital hijyen gibi konularda sosyal sorumluluk kampanyaları geliştirecek.

Kampanyaların öğrenci katılımını esas alması ve okul ile çevresindeki ihtiyaçlardan hareketle uygulanabilir çözümler ortaya koyması hedefleniyor.

Çalışmalarda öğrencilerin yanı sıra öğretmenler, okul yöneticileri, destek personeli ve veliler de sürece katılacak. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla işbirliği yapılması da teşvik edilecek.

Beş kategoride dereceye giren kampanyalar ödüllendirilecek

Yarışmaya, Bakanlığa bağlı 81 ildeki resmi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerden bir öğretmenin koordinasyonunda beş öğrenciden oluşan ekipler katılabilecek.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve köy okulları (ilkokul) olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek yarışmada, Türkiye genelindeki nihai değerlendirme sonucunda her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan çalışmalar belirlenecek ve dereceye giren kampanyalar ödüllendirilecek.

Yarışmaya başvurular 5 Mart 2027'ye kadar yapılabilecek.

"Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar" yarışmasıyla öğrencilerin sürdürülebilir yaşam kültürünü okul ortamında deneyimlemeleri, çevrelerine örnek olacak uygulamalar geliştirmeleri ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeleri amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: MEB ve OPET'in 'Tertemiz Yarınlar' yarışması çevre ve sürdürülebilirliği kapsayacak - Son Dakika
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