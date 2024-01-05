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Türkçe Kursu ve Çocuklar İçin Kış Kampı Sertifika Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Türkçe Kursu ve Çocuklar İçin Kış Kampı Sertifika Töreni Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen törende, Türkçe Kursu ve Çocuklar İçin Kış Kampı sertifikaları dağıtıldı. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Türkçe Kursu ve Çocuklar İçin Kış Kampı Sertifika Töreni Düzenlendi
05.01.2024 - 14:46,
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Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yunus Emre Enstitüsünce (YEE), Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi'nde "Türkçe Kursu ve Çocuklar İçin Kış Kampı Sertifika Töreni" düzenlendi.

Törene Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mehmet Toyran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, YEE Pakistan Delegasyon Başkanı Halil Toker, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı Ergest Limka, Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmut ve üniversitede Türkçe eğitimi veren Dr. Öğretim Üyesi Raşit Çolak katıldı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Toyran, törendeki konuşmasında, ülkesinin ilk Pakistan Büyükelçisi ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı'dan alıntı yaparak iki ülkenin birbirinin dillerini öğrenmesinin önemini vurguladı.

Toyran, göreve ilk başladığında İslamabad'da tek bir üniversitede Türkçe derslerinin verildiğini belirterek, sadece bu yıl için 400'den fazla öğrencinin Türkçe öğrenmeye başladığına dikkati çekti.

Pakistan'da Türkçe bilenlerin sayısının fazla olduğunu dile getiren Toyran, "Dil, kültürün kapısıdır. Dil öğrendikten sonra da iki ülkenin dostluk, kardeşlik ilişkileri çok daha iyi noktalara geliyor." şeklinde konuştu.

Üniversitede Türkçe eğitimi veren Dr. Öğretim Üyesi Çolak da "İyi şeyler, iyi insanların bir araya gelmesiyle olur." diyerek, kısa zamanda büyük başarı gösteren öğrencilere ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA
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