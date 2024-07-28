MECC, Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananları eleştirdi

Güncel

Orta Doğu Kiliseler Konseyi (MECC), 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde yaşananların, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti ortaya koyduğunu belirtti.

MECC'den 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansıyla Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, açılışta, dünya çapında milyarlarca insan için kutsal olan Hıristiyanlıktaki gizemlerin alay konusu edilmesinin şaşkınlık ve hoşnutsuzluk içinde takip edildiği ifade edildi.

Özgürlük, çeşitlilik ve yaratıcılığın başkalarının inançlarıyla alay edilmesiyle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Hıristiyanlığın, özgürlükleri, çeşitliliği, insan onurunu ve haklarını koruma konusunda öncü olduğu ve bu nedenle de Hıristiyanlığın bazı grupların hakaretine uğramasının kabul edilmeyeceği kaydedildi.

"Olimpiyat Oyunları kültüründe saygı ve dostluk temel değerler ise Olimpiyat Komitesi kendi değerlerinin ihlal edilmesini nasıl kabul edebilir?" ifadesine yer verilen açıklamada, "Yaşananlar, özgürlük ve insan onuru kavramlarıyla alakalı mutlak cehaleti gösteriyor ve bu, insanlığın geleceği açısından son derece endişe verici bir durum. Uluslararası bir platformun bu şekilde istismar edilmesi, küresel insan-medeniyet yakınlaşmasının en düşük seviyeye gerilemesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, başkalarının özgürlüklerine saygı duyma, insan onurunu koruma ve insanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurmanın, hatadan geri dönmeyi ve dünya çapında duyguları incinen ve kutsallarıyla alay edilen herkesten açık ve samimi bir özür dilemeyi gerektirdiği aktarıldı.