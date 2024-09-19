Mecitözü'nde Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

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Çorum'un Mecitözü İlçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ndolayısıyla program düzenlendi.

Mecitözü Müftülüğünce Mecitözü Yatılı Bölge Okulu konferans salonundaki programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Mecitözü İlçe Müftüsü Ömer Yaşkabak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, haftanın Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Programda Başkanlık Müftüsü Ümit Çimen, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.

Konferansa ilçedeki din görevlileri ve öğrenciler katıldı.