Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi - Son Dakika
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Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni eleştirdi

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Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne ilişkin, 'Bunca sene vekillik, yasama deneyimim var, ben böyle bir sıkıntılı yasa görmedim. Öğretim üyesinin bütün emekçilerini ve öğrencilerini iktidar cenahının kalp gözüyle yeniden dinlemesini istiyorum' dedi. Kanun Teklifi'nin 22 maddesi TBMM'de kabul edildi.

12.07.2024 01:56
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(TBMM)- Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Bunca sene vekillik, yasama deneyimim var, ben böyle bir sıkıntılı yasa görmedim. Öğretim üyesinin bütün emekçilerini ve öğrencilerini iktidar cenahının kalp gözüyle yeniden dinlemesini istiyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu, 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Kanun Teklifi'nin 22 maddesi TBMM'de kabul edildi.

Önder, Genel Kurul'u kapattıktan sonra, Divan Başkanlığı'ndan ayrılmadan önce, "Ama bir fikrimi söylemek istiyorum. Görüşülmekte olan bir yasayla ilgili bir fikrimizi beyan edemiyoruz. Birleşimi kapattım, sadece Genel Kurul ile paylaşmak istiyorum. Bunca sene vekillik, yasama deneyimim var, ben böyle bir sıkıntılı yasa görmedim. Öğretim üyesinin bütün emekçilerini ve öğrencilerini iktidar cenahının kalp gözüyle yeniden dinlemesini istiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Politika, Güncel, Son Dakika

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