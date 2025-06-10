Bosna Hersek\'te Meclis oturumu \'yılan\' nedeniyle ertelendi

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda bir yılan bulunması nedeniyle ertelendi.

MECLİS'TE YILAN BULUNDU

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'daki parlamento binasında yapılması planlanan Halklar Meclisi oturumunun salonda yılanın fark edilmesi üzerine ertelendiği belirtildi.

SALON BOŞALTILDI

Oturum öncesi salonda küçük bir yılanın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, daha detaylı araştırma yapılması için salonun boşaltıldığı ifade edildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda bulunan yılanın bir çalışan tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü. Meclis salonunda bulunan yılan, kısa süreli bir paniğe neden oldu.