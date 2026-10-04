Meclis yeni yasama yılına 6 Ekim\'de başlıyor, gündemde Kızılay teklifi öne çıkıyor

(TBMM) - TBMM'de yeni yasama yılı yoğun gündemle başlıyor. "Fon vurgunu" tartışmalarının gölgesinde açılan Meclis'te, Genel Kurul'un rutin gündeminde Türk Kızılay Kanunu teklifi bulunuyor. Muhalefet partilerinin fon krizi ile ilgili araştırma önergelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kanun gereğince bankanın faaliyetlerine ilişkin komisyon üyelerini bilgilendirecek.

TBMM'de 28'nci dönemin 5. yasama yılı mesaisi, 6 Ekim Salı günü başlayacak. Fon kriziyle ilgili önergelerin gündeme gelmesi beklenen Genel Kurulda, geçen yasama yılında TBMM'ye sunulan ancak görüşülemeyen Türk Kızılay Kanunu teklifi gündemde ilk sırada yer alıyor.

9 maddelik teklifte, Türk Kızılayın görev ve yetkileri ile hak ve muafiyetlerine ilişkin hükümler yer alıyor. Teklife göre, Türk Kızılaya uluslararası sözleşmeler doğrultusunda verilmiş münhasır hak ve yükümlülükleri amaç edinen başkaca bir tüzel kişilik kurulamayacak. Türk Kızılay, Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Kızılay Cemiyeti, Kızılay Derneği, Kızılay Cemiyeti ve Kızılay adlarını da kullanabilecek.

Afet ve acil durumlar ile afetlere hazırlık ve olağanüstü dönemlerde, ulusal afet yönetimi kapasitesinin güçlendirilmesi, tedarik güvenliğinin sağlanması, müdahale süreçlerinin hızlandırılması, ihtiyaç ve mağduriyetlerin giderilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, Türk Kızılay ile Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmeleri, iştirakleri veya şirketleri tarafından bizzat üretilen ilk yardım hizmetleri, afet lojistik hizmetleri ve geçici barınmaya yönelik ürün ve hizmetler stratejik nitelikte alım kapsamında değerlendirilecek. Bu alımlar, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Türk Kızılaydan veya Türk Kızılayın sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu iktisadi işletmelerinden, iştiraklerinden veya şirketlerinden temin edilebilecek.

AİLE BAKANLIĞI VERİLERİ KIZILAY İLE PAYLAŞACAK

Teklife göre, ihtiyaç sahibi kişilere yapılacak yardımlarda mükerrerliğe yol açmamak ve daha fazla kişiye yardım ulaştırabilmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan sosyal yardımlara ilişkin veriler, yapılacak protokolle Türk Kızılaya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilecek. Bu kapsamda yapılacak veri erişimleri, yalnızca görevin gerektirdiği ölçüde ve yetkilendirilen kişilerce yapılacak.

Dernek tarafından kuruluş amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, ticari amaç güdülmeksizin ithal edilen bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama testleri ile ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergilerinden muaf tutulacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personeline de nakdi tazminat ödenecek.

FATİH KARAHAN SUNUM YAPACAK

Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Ekim'de toplanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında sunum yapacak.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA YENİ DÜZENLEME YAPILACAK: BOOKİNG'E ERİŞİM YENİDEN BAŞLAYACAK

TBMM'ye 11 Ağustos'ta sunulan ve Airbnb, TravelGo ve Booking gibi dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama uygulamalar ile turizm alanında düzenlemeler içeren Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülecek.

Teklife göre dijital konaklama sağlayan platformlara, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alma zorunluğu getirilecek. Böylece, Türkiye'den 9 yıldır yasak olan Booking uygulamasına erişim Bakanlığın denetiminde yeniden başlayacak.

Halen faaliyet gösteren yabancı platformların, kanun yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde izin belgesi alma zorunlu olacak. Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

Kanun teklifi ile yabancı dijital konaklama platformlarına yükümlülükler de getiriliyor. Bu kapsamda yabancı dijital konaklama platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.

TBMM'de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.