
Mecliste Kavga Üzüntü Verici

Mecliste Kavga Üzüntü Verici
12.02.2026 18:01
Abdullah Güler, TBMM'deki yemin töreninde yaşanan kavgayı eleştirerek, saygı çağrısında bulundu.

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreni esnasında yaşanan kavgaya ilişkin, "Meclis'imizin ağırlığına, saygınlığına yakışır biçimde de bunun gerçekleşmesi lazım. Eleştirebilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz, Anayasaya aykırı olduğunu iddia edebilirsiniz. Meclis tamamen konuşma ve müzakere yeri. Ama kürsüye yürümek, kaba kuvvette bulunmak, kahvehanedeki kavga gibi bir görüntüye sebebiyet vermekten ben çok üzüldüm" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün TBMM Genel Kurulu'nda  Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni esnasında yaşanan sözlü ve fiziksel kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Güler, şunları kaydetti:

"Üzüntü verici, bunlar Gazi Meclis'imize yakışmaz. Öncesinde de arkadaşlarla konuştuk. Anayasa ve İçtüzük gereğince değerli bakanlarımızın ataması Cumhurbaşkanımız tarafından yapılmış, resmi gazetede yayınlanmış ve yemin merasimi tamamlayıcı işlem olarak geliyor. Meclis'imizin ağırlığına, saygınlığına yakışır biçimde de bunun gerçekleşmesi lazım. Eleştirebilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz, Anayasaya aykırı olduğunu iddia edebilirsiniz. Meclis tamamen konuşma ve müzakere yeri. Ama kürsüye yürümek, kaba kuvvette bulunmak, kahvehanedeki kavga gibi bir görüntüye sebebiyet vermekten ben çok üzüldüm. Meclis'imiz bunu haketmiyor. İnşallah bundan sonra herkes sorumlu davranır bundan sonra nezaket içerisinde, temiz bir dille Meclis çalışmalarımızı sürdürürüz. Ben bir daha böyle bir olayın yaşanmaması noktasında bütün siyasi partileri duyarlı davranmaya davet ediyorum. Müzekere ediyoruz, konuşuyoruz, belli noktalarda anlaşıyoruz lütfen bu zemini yok etmeyelim. Herkesden bu konuda duyarlılık beklediğimi ifade edeyim. Ben CHP'li arkadaşlarımızın da, milletvekillerimizin de bu tablodan, ortaya çıkan bu sonuçtan memnun olduklarını düşünmüyorum. Onlar da üzülmüşlerdir. "

Kaynak: ANKA

