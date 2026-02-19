Medeni Kanun'un 100. Yılı Kutlandı

(İZMİR) - Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100. yılı, Bornova Belediyesi tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergi ve söyleşiyle kutlandı. "Karanlıktan Aydınlığa Bir Milletin Eşitliğe Yürüyüşü" başlıklı etkinlikte, Cumhuriyet'le birlikte kadınlara tanınan haklar ve Medeni Kanun'un toplumsal dönüşümdeki rolü vurgulandı.

"Medeni kanun, eşitliğin en büyük devrimidir"

Serginin açılışında konuşan Bornova Belediyesi Başkan Vekili Avukat Tansel Ertürk, Medeni Kanun'un yalnızca bir hukuk metni olmadığını vurgulayarak, "Bu kanun, kadın-erkek eşitliğini tesis eden çağdaş bir medeniyet anlayışının temelidir. Cumhuriyetimizin toplumsal hayatına atılmış en ilerici adımlardan biridir" dedi.

Büyük beğeni toplayan serginin açılışının ardındanİzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Bornova Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Avukat Yağmur Yurdakul Özkan ile Doç. Dr. Beral Alacı'nın konuşmacı olduğu söyleşiye geçildi.

Kadın haklarında başlangıç noktası

Avukat Yağmur Yurdakul Özkan, "Türk Medeni Kanunu'nun Kadınların Hukuki Statüsüne Etkisi" başlıklı konuşmasında, kadınların eğitimden siyasete uzanan hak mücadelesinin bu kanunla hukuki güvenceye kavuştuğunu ifade etti. Özkan, "Medeni Kanun, kadınlar için çağdaşlaşmanın ilk adımıydı. Eşitlik bir günde sağlanmadı ama bu kanun, dönüşümün kapısını araladı. Haklar kadına bir lütuf olarak değil, birey olmanın gereği olarak tanımlandı" sözleriyle sürecin önemine dikkati çekti.

Tarihten günümüze erk ve eşitlik

Doç. Dr. Beral Alacı da "Türk Medeni Kanunu'nun Tarihsel ve Toplumsal Önemi" başlıklı sunumunda, erkek egemen yapının tarihsel köklerine değinerek, "Hukuk metinleri uzun yıllar gücü erkekten yana tanımladı.Ancak Medeni Kanun bu dengeyi değiştiren kırılma noktalarından biridir" dedi. Alacı, Orta Asya Türk toplumlarında kadınların görece güçlü konumuna da değinerek, eşitliğin kültürel temellerinin tarihsel örneklerle desteklenebileceğini vurguladı.

Başkan Eşki: "Eşitlik mücadelesi hukuktan hayata taşınmalı"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de konuya ilişkin açıklamasında Medeni Kanun'un 100. yılında bu mirası yalnızca anmakla yetinmediklerini belirterek, "Medeni Kanun'un getirdiği eşitlik anlayışını günlük yaşamın her alanında güçlendirmek zorundayız. Bornova'da kadınların kamusal hayatta daha görünür ve daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.