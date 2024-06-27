Medeniyet Teknopark, London Tech Week etkinliğine katıldı

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Medeniyet Teknopark, teknoloji ve inovasyon odaklı şirketlerden 15 kişilik iş grubuyla Londra'da düzenlenen London Tech Week etkinliğine katıldı.

Teknoparktan yapılan açıklamaya göre, Medeniyet Teknopark, Türk teknoloji firmalarını küresel pazarlara taşıdı. Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin de desteklediği iş gezisinde, Türk şirketleri ürünlerini dünya sahnesinde sergiledi ve uluslararası işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, etkinliğin amacının, girişimcilerin projelerini küresel pazarlara tanıtmak ve uluslararası işbirliklerini artırmak olduğunu belirterek, yaptıkları ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmelerde önemli sonuçlar aldıklarını ifade etti.

15 kişilik heyetle London Tech Week'de Türkiye Pavilyonu'nda girişimcilerin ürünlerini tanıtma fırsatı bulduklarını aktaran Tak, şunları kaydetti:

"Etkinlik sırasında yapılan ikili ve yatırımcı görüşmeleri oldukça verimli geçti. Ayrıca Brunel Üniversitesi ve London South Bank Üniversitesi'nin girişimcilik merkezleri ziyaret edilerek, karşılıklı iş birliği toplantıları gerçekleştirildi.

Londra Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş'ı makamında ziyaret ettik. Büyükelçimiz firmalarımızı tek tek dinleyerek ilgili olabilecek yerel ve yabancı firmalarla irtibat kurulmasını sağladı. Büyükelçilikte gerçekleştirilen toplantılarda Londra pazarına açılmak isteyen işadamları, sanayi ve ticaret ataşeleriyle bir araya geldi."