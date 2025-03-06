Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar eurodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.
ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmemesi halinde Avrupa ülkelerini hazır olması gerektiğini dile getiren Macron, "ABD'nin yanımızda olacağını inanmak istiyorum ama olmazsa hazır olmalıyız" dedi. ABD ve Rusya arasındaki görüşmeleri değerlendiren Macron, şöyle konuşmuştu: "Barışa giden yol Ukrayna'nın terk edilmesinden geçmez. NATO'ya ve ABD ile olan ortaklığımıza bağlı kalmaya devam ediyoruz ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Avrupa'nın geleceği Moskova ve Washington'da belirlenemez."3. dünya savaşı ilanı gibi! Fransa'dan nükleer silah hamlesi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesini Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, "Kendisi en geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." ifadesini kullandı.
Medvedev, Rusya'yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Macron'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Macron'un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron'un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." görüşünü paylaştı. Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Macron için tarih verdi: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak - Son Dakika
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