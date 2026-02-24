Medvedev: Nükleer Planlar Üçüncü Dünya Savaşına Götürüyor

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planlarının, üçüncü dünya savaşına giden yol olduğunu söyledi.

Medvedev, Rusya'yı ziyaret eden Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesi, ülkemizin dış politikasında öncelikli konular arasında." dedi.

Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimaline ilişkin ise "Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol. Bu tür adımların sonuçları biliniyor ancak buna rağmen bu tür oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.