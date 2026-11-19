Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkesi, ABD ve Çin'in "Büyük Üçlü" olduğunu ve bölgesel çatışmaların çözümündeki rolünün belirlendiğini bildirdi.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki görüşmesini değerlendirdi.

Bu ülkelerin dünyanın en önemli gücü olduğunu belirten Medvedev, "'Büyük Üçlü' formatında yapılan görüşmede, bu üç ülkenin, uluslararası ve Avrupa güvenliğinin yeni sisteminin oluşturulması, silahların kontrolü ve büyük çaplı bölgesel çatışmaların çözümünde rolü belirlendi." ifadesini kullandı.

Görüşmenin Şubat 1945'te düzenlenen Yalta Konferansı'na benzetilmesinin doğru olduğunun altını çizen Medvedev, dünyanın o dönemde olduğu gibi bugün de son derece karmaşık bir süreçten geçtiğine işaret etti.

Dmitriy Medvedev, "Üçüncü Dünya Savaşı tehdidiyle karşı karşıyayız. 1945'te olduğu gibi, tarihin seyrini değiştirebilecek olan tek şey büyük güçlerin bir araya gelmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun 1945'te Avrupa'ya ihtiyaç duyduğunu belirten Medvedev, bugün ise Avrupa ve Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'ye ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Medvedev, Avrupa'nın Ukrayna'nın eylemlerine göz yumduğunu ve savaşın sürdürülmesini körüklediğini kaydederek "Avrupa, artık hiçbir ağırlığı olmayan boş bir aktör." görüşünü paylaştı.