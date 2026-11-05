Medvedev, Trump yenilgisinin Rusya çıkarlarını köklü etkilemeyeceğini söyledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ara seçimlerinde yenilgiye uğramasının Rusya'nın çıkarlarını köklü biçimde etkilemeyeceğini belirtti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de 3 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre seçimlerini kaybettiğini vurgulayan Medvedev, "Bu, çıkarlarımızı ne şekilde etkileyecek? Şimdilik köklü bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Bizi esas olarak iki konu yakından ilgilendiriyor: Ukrayna'daki çatışma ve yaptırımlar." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya'nın mevcut ABD yönetimiyle Ukrayna konusunda faydalı istişareler yürüttüğünü belirtti.

Bu şartlarda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasının zor olduğuna dikkati çeken Medvedev, şu öngörülerde bulundu:

"Cehennem yaptırımlarının devreye sokulması pazarlık konusu olabilir. (Trump'ın) Azil sürecinden vazgeçilmesi karşılığında yaptırımlar uygulanabilir. Bu ise petrol fiyatlarının artmasına ve ABD'deki benzin istasyonlarında bekleyen memnuniyetsiz kişilerin tepkisine yol açacak. Bu, Kremlin'le ilişkileri de tamamen bozacak. Oysa Trump, bu ilişkileri hanesine yazıyor. Dolayısıyla Trump'ın bu konuda seçim yapması son derece zor olacak."

ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaşın Trump'ın yenilgisine yol açtığına işaret eden Medvedev, Amerikan liderinin bu savaşı düzgün bir şekilde sona erdirmesi gerektiğini vurguladı.

Medvedev, "Oluşan durum, Trump için bile öngörülemez. O, muhtemelen ortaya çıkan sorunlara anlık tepkiler verecek ve en sevdiği veto hakkını inatla kullanmaya devam edecek. Biz ise uzakta olan ABD'deki seçimleri görmezden gelerek, zafere ulaşana kadar düşmanı savaş meydanında ezmeliyiz." ifadelerini kullandı.