Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, RIA Novosti'ye verdiği röportajda, 'Burevestnik', 'Sarmat' ve 'Poseidon' gibi yeni stratejik silahların ülkenin güvenliğini onlarca yıl garanti ettiğini söyledi. Batı'nın Rus bilim insanlarına ambargo uygulayarak kendini cezalandırdığını belirten Medvedev, bilimin küresel olduğunu ve yapay sınırları kabul etmediğini vurguladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Rusya ile bağları koparma rotasına girmekle suçlayan Medvedev, Paşinyan'ın Ermenistan'ı Ukrayna'nın yoluna ittiğini ifade etti. Rusya'nın stratejik ortağının Paşinyan değil, Ermenistan halkı olduğunu kaydetti.