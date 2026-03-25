Medya ve Algı Yönetimi Konferansı Samsun\'da

25.03.2026 19:24
OMÜ'de düzenlenen konferansta dijital dünyada bilgi kirliliği ve algı yönetimi tartışıldı.

Samsun'da "Medya ve Algı Yönetimi Konferansı" gerçekleştirildi.

Gençlerin medya okuryazarlığını artırmak ve dijital dünyadaki bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir konuşmacı olarak katıldı.

Dezenformasyonla mücadele süreçlerine değinen Ayrancı, algı yönetiminin bireylerin rasyonel mantığından ziyade duygularını hedef aldığını vurguladı.

Dezenformasyon başlığı altında bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirten Ayrancı, "Algı yönetimi yapanlar sizin mantığınıza değil, hüznünüze, sevincinize ve hassasiyetlerinize oynar. Duygularınız üzerinden size yön vermeye çalışanlara karşı dikkatli olun ve doğruluğunu teyit etmediğiniz bilgilere inanmayın." ifadelerini kullandı.

Demir ise habercilikte doğruluk ve teyit mekanizmalarının hayati önemi bulunduğuna işaret etti.

Yapılacak bir paylaşımla kitlelerin pozitif ya da negatif yönde etkilenebileceğini anlatan Demir, "Sizlere en büyük nasihatim, her paylaşımın doğru olmadığını bilmeniz ve bilgiye ulaşırken mutlaka teyit mekanizmalarını kullanmanızdır. Bugün attığınız o küçük adım, yarının büyük kapısını açacak anahtardır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar öğrencilerin sorularını cevapladı.

Daha sonra OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı atan şüpheli gözaltına alındı
“Teğmenleri Erdoğan’a şikayet etti“ iddiasına Erhan Afyoncu’dan yalanlama "Teğmenleri Erdoğan'a şikayet etti" iddiasına Erhan Afyoncu'dan yalanlama
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı Babasını boğarak öldürdü: 500 kilometre kaçtı, terminalde yakalandı

18:55
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı
18:28
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu
18:01
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi
Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
17:11
Savaş halindeki İsrail’den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
Savaş halindeki İsrail'den tansiyonu zirveye çıkaracak karar
17:09
İran: ABD’nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
İran: ABD'nin teklifini aşırı bulduk, savaşın sonuna Trump karar veremez
16:42
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
