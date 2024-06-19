Mehdi Kerrubi'nin oğlu, babasının reformist adayı desteklediğini açıkladı

Güncel

İran'da 2009'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan olaylara destek verdiği için yaklaşık 13 yıldır ev hapsinde tutulan muhalif isimlerden Mehdi Kerrubi'nin oğlu, babasının 28 Haziran'daki seçimde reformist kanadın adayı Mesud Pezeşkiyan'ı desteklediğini duyurdu.

İran'da yayın yapan ve reformistlere yakınlığıyla bilinen "Ensafnews" adlı haber sitesine konuşan Hüseyin Kerrubi, ev hapsindeki babasının Pezeşkiyan'a oy çağrısında bulunduğunu aktardı.

Kerrubi, babasının, "yaptırımlardan kurtulmak, halkın haklarının sağlanması ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere üç temel hedefi gerçekleştirmek için Pezeşkiyan'a oy verilmesinin gerekli olduğunu söylediğini" belirtti.

İran'da 12 Haziran 2009'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden cumhurbaşkanı adaylarından Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, seçimlerden sonra çıkan olaylara destek verdikleri gerekçesiyle ev hapsine mahkum edilmişti.

Ülkedeki reformcu kesim, söz konusu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının kanuna aykırı olduğunu savunuyor.