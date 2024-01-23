Mehmet Ağar\'dan Hafize Gaye Erkan\'ın akrabası olduğu iddialarına yanıt: Hemşehrilik dışında bağımız yok

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan son dönemde babasının Merkez Bankası'nda görevli bir personeli işten çıkarttığı gibi çeşitli iddialarla gündemde. Bugün ise Erkan'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın akrabası olduğuna yönelik haberler sosyal medyada dilden dilen dolandı.

"ACABA KREDİLERDE AİLE ÜYELERİNE AYRICALIK OLUR MU?"

Gazeteci Erk Acarer, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili dün gece X hesabından yaptığı paylaşımda Erkan'ın babası Erol Erkan'la ilgili şu iddialarda bulundu: "Dönelim baba Erol Erkan'a kendisi çok tanıdık bir kişinin yakın akrabası. Belki de önüne gelene ayar verip, merkez bankasında adam tokatlama iddialarına da buradan bakmalı. Belki de aileden geliyor. Kod Elazığ. Erol Erkan, Mehmet Ağar'ın teyzesinin oğlu. Acaba kredilerde aile üyelerine Merkez Bankası ayrıcalığı olur mu."

AĞAR: HEMŞEHRİLİK DIŞINDA BAĞIMIZ YOK

Mehmet Ağar bu iddialarla ilgili Patronlar Dünyası'na konuştu; "MB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan ile teyze çocukları olduğu iddiasını yalanlayan Mehmet Ağar, "Kendileri ile hemşehrilik bağı (elazığ) dışında herhangi bir bağımız yok. Eğer böyle bir akrabalık bağımız da olsaydı, gurur duyardık. Maalesef sosyal medyada hangi yalanlara nasıl cevap vereceğimizi bilemez hale geldik" dedi.