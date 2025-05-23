Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Türk Şiirinin Mirasını Yaşatıyor

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Türk şiirinin geçmişten bugüne önemli isimlerinin mirasını yarınlara taşıyor.

Beykoz Belediyesi'nin milli şair Mehmet Akif Ersoy'un anısının ve eserlerinin yaşatılması amacıyla 2018'de açtığı Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, kısa sürede Türk şiirinin yaşatıldığı önemli bir merkeze dönüştü. Beykoz Merkez Mahallesi Berkecan Sokak'ta yer alan müzede, Mehmet Akif Ersoy'un önemli eserleriyle birlikte Türk edebiyatının usta kalemlerinin şiirleri de gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Milli şairin anısı yaşatılıyor

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi içerisinde şairin anısı farklı şekilde tasarlanan odalarda yaşatılıyor. Alt katta Mehmet Akif Ersoy adına tasarlanmış 'Mehmet Akif Odası', karşısında 'Şiir Kütüphanesi', orta alanda ziyaretçilerin alabileceği şiir yaprakları, orta katta bir 'Seminer Odası', bir 'Çalışma Ofisi' orta alanda ise bir 'Şiir Dolabı' yer alıyor. Mehmet Akif Odası'nda, şairin bütün şiirlerini bir araya getiren "Safahat"ın orijinal ilk baskı nüshası ve Akif öncülüğünde uzun yıllar yayımlanan "Sırat-ı Müstakim" ve "Sebilü'r-Reşad" dergilerinin ilk baskılarından oluşan koleksiyon, şairin matbu şiir ve mektupları sergileniyor. Mehmet Akif'in hayat hikayesini anlatan görsel ve belgesellerle desteklenen Mehmet Akif Odası'nda, Türk edebiyatı ve düşüncesine unutulmaz katkılarda bulunmuş "Sırat-ı Müstakim" ve "Sebilü'r-Reşad" dergilerinin tanıtımı da yapılıyor.

Türk şiirine dair her şey bu müzede

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Türk şiir geleneğine de önemli bir yer ayırıyor. Müzede Türk şiirinin kadim dönemlerinden bu güne uzanan ve çeşitli görsel - işitsel materyallerle desteklenen bir kültür sanat envanterinin ziyaretçilere aktarılması ile Türk edebiyatı ve yazın alanına katkı sunmuş tüm yelpazedeki şairlerin anılması, yaşatılması da hedefleniyor. Şiir Kütüphanesi'nde 4 bin üzerinde eser yer alırken, Mehmet Akif Ersoy hakkında yazılmış ve O'nun yazdığı eserleri kapsayan 'Mehmet Akif Ersoy' kitaplığı bulunuyor. Şiir Dolabı bölümünde ziyaretçilerin rahatça okuyabileceği bir tasarımla 150 şairin şiiri bulunuyor. Çalışma Odası'nda ise Cumhuriyet'in ilanından sonra çıkan ilk sanat dergileriyle modern Türk şiirine ve edebiyatına yön vermiş olan Şadırvan, Yeditepe, Soyut, Şiirlik, Yaprak, Varlık, Defne, Kavram ve Çınaraltı gibi dergi örnekleri bulunuyor. Ayrıca müzede şairlerin kendi seslerinden şiirlerin dinlenebildiği bir panel de yer alıyor.

Etkinlikler, seminerler, kitap okumaları…

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, şiir ve edebiyat etkinlikleri ile birlikte Türk kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Müzenin kıymetli, nadide eser koleksiyonunun yer aldığı, 85 orijinal eserin sergilendiği küçük bir kültür merkezi işlevi gören 'Seminer Odası'nda okul veya grup ziyaretçileri ağırlanabilirken, söyleşiler, seminerler, anma programları, kitap tahlili etkinlikleri ve atölye çalışmaları da yapılıyor. Müze bahçesi de mevsime göre etkinliklerin ve edebiyat sohbetlerinin gerçekleştirildiği bir alana dönüşüyor.

Hatıra olarak şiir yaprağı

Müze ziyaretçileri çıkış kapısında Türk edebiyatından usta yazarların şiirlerinden diledikleri bir şiir yaprağını hatıra olarak yanlarında götürebiliyor.

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi, Pazartesi hariç her gün 10: 00 – 18: 00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.