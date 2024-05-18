Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Kelimeleriyle Türkçenin Zenginlikleri Sergisi - Son Dakika
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Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Kelimeleriyle Türkçenin Zenginlikleri Sergisi

Mehmet Akif Ersoy\'un Safahat Kelimeleriyle Türkçenin Zenginlikleri Sergisi

Grafik sanatçısı Yasin Avcı, Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserindeki kelimeleri kullanarak Türkçenin zenginliklerini tipografi sanatıyla ortaya koyduğu 'Hatırla' isimli sergisini Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde açtı. Sergi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkçenin zenginlikleri projesi kapsamında gerçekleştirildi ve 26 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

18.05.2024 21:43
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Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserindeki kelimeleri kullanarak Türkçenin zenginliklerini tipografi sanatıyla ortaya koyan grafik sanatçısı Yasin Avcı'nın "Hatırla" isimli sergisi, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, açılışta yaptığı konuşmada, kelimelerin önemine dikkati çekerek, "Kelimelerin de bir ruhu vardır. Yaşanmışlığın sonucu ortaya çıkan terimlerdir. Anlam taşıyan sözcüklerdir. Ancak geçmişte kullanılan kelimeler hayatın her anını kuşatan kavramlardı. Eğer hayatı, hiçliği, uzayı ve aklımıza gelebilecek her şeyi yaratan Allah ise kelimeleri de Allah'tan bağımsız düşünemeyiz." dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi Yasin Avcı da bir ayak izi bırakmak arzusuyla bu sergiyi hazırladığını söyledi.

Avcı, bazı kelimelerin derin anlamlar taşıdığına işaret ederek, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat eserinde bulunan 17 kelimeyi tipografi sanatıyla ifade etmeye çalıştım. Serginin açılışına katılan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Serginin Milli Eğitim Bakanlığının Türkçenin zenginlikleriyle ilgili bir projesinden hareketle ortaya çıktığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bir grafik sanatçısı olarak bu projeye ben de katkı sağlayabilirim diye düşündüm. 'Nerden yakalasak' dedik ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı eserinde kullandığı kelimeleri tipografi sanatıyla ifade etmeye çalıştık. Tabii bu kelimeler günümüzde kullanılmıyor. Bizim amacımız, geçmişimizdeki bu kelimeleri hatırlatmak. Serginin adını da bu yüzden 'Hatırla' koyduk."

Tüm sanatseverleri sergiye davet eden Avcı, "Geçmişine sahip çıkan toplumların böyle bir çalışmayı izleme gayretine gireceğini düşünüyorum. Herkesin burada kendinden bir şey bulabileceği, incelediğinde 'a ben bu kelimeyi tanıyorum, bu muymuş anlamı' diyeceği eserler var. Bu kelimeler insanlara bir şekilde nüfus ederse biz de hedefimize ulaşmış sayılırız." dedi.

Sergi, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Kelimeleriyle Türkçenin Zenginlikleri Sergisi - Son Dakika

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