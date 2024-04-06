DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı.
Mardin Adliye Sarayı'na gelen Amak'a mazbatası, İlçe Seçim Kurulu tarafından verildi.
Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Amak, kendisini bu göreve layık gördükleri için Mardin halkına teşekkür etti.
Amak, mazbatayı Artuklu halkının hak ettiğini belirtti.
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