DEM Parti'den Artuklu Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Amak, mazbatasını aldı.

Deprem Bölgesinde 300 Bin Konutun Yapımı Devam Ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde binlerce şantiye ve 300 bin konutun yapımının devam ettiğini açıkladı. Özhaseki, geçtiğimiz yıl yaşanan depremlerin ardından 18 milyon insanın etkilendiğini ve büyük bir hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakanlık olarak bölgede çalışmaların sürdüğünü ve evlerin tamir edildiğini, yeni konutlar inşa edildiğini ifade eden Özhaseki, depremzede kardeşlerin yuvalarına oturana kadar hizmete devam edeceklerini söyledi.