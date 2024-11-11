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Mehmet Ali Erbil ev hapsine alındı

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Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis suçlamasıyla ev hapsine alındı. 16 kişi gözaltına alındı.

11.11.2024 20:40
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) - Sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında, "yasa dışı bahis reklam ve teşvikinde bulunma" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi kararı verildi. Erbil, "Serdar Ortaç ile açılışa gitmiştik ama kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk canlı yayında. Bize 'hastalara yardım edeceksiniz' dediler. Orada MS ve kanser hastalarına yardım etmeye çalıştık ama onlar işi başka taraflara götürdüler. T-Shirtlerini de giymemizi istediler. Giymedik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında "yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçan'ın da aralarında olduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edildi

Şüphelilerin tümü savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı verildi. Erbil çıkışta yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahisin itibar edilmemesi gerektiğini defalarca kendi Tiktok ve Instagram'ımda söyledim. Malta'da bizi böyle bir olayın içine çekmeye çalıştılar. Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım, kimseye de tavsiye etmiyorum dedim. Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi. Yine de böyle bir olayın içinde olduğum için pişmanım. Bu sanal kumarın bir parçası olmadığım halde beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar. Biz gereken uyarıyı onlara 4 Temmuz'da yapmıştık. Bu işin geleceğini sezmiştik. Birçok sanal kumar sitelerinde beni ve fotoğraflarımı kullanarak habersiz reklam yapmışlar. Kanuni işlem başlattık. Serdar Ortaç ile açılışa gitmiştik ama kendimizi öyle bir ortamın içinde bulduk canlı yayında. Bize 'hastalara yardım edeceksiniz' dediler. Orada MS ve kanser hastalarına yardım etmeye çalıştık ama onlar işi başka taraflara götürdüler. T-Shirtlerini de giymemizi istediler. Giymedik."

İbrahim Yılmaz tutuklandı

19 milyon takipçili İbrahim yılmaz, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve üç sosyal medya fenomeni hakkında tutuklama, suça sürüklenen çocuk Emre Nalbant hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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