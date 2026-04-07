Mehmet Günsür, 20 Yıllık Evliliğini ve Aşkını Anlattı

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür, eşi Katerina Mongio ile olan evliliğini gözlerden uzak yaşıyor ve mutlu birlikteliğini anlattı. Roma'da yaşayan Günsür, bu yıl evliliklerinin 20'nci yıl dönümü olduğunu belirterek, 'Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim' dedi.

Üç çocuk babası olan oyuncu, evliliğin en güzel tarafının bir takım olabilmek olduğunu vurguladı ve 'Önce iki kişiydik, şimdi beş kişiyiz; artık resmen bir çeteyiz, bir kabileyiz' ifadelerini kullandı. 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programında konuşan Günsür, evliliğin başlarında yaşadıkları tartışmaları çocuklarına hissettirmemek için İngilizce konuştuklarını, ancak çocuklar büyüyünce bu yöntemin işe yaramadığını söyledi ve artık hiç tartışmadıklarını ekledi.

Kıskançlık konusunda görüşlerini açıklayan Günsür, kıskanç biri olmadığını, geçmişte bu yüzden sorunlar yaşadığını belirtti. Kıskançlığı genellikle gereksiz bulduğunu, ancak sevgiyi besleyen tatlı bir oyuna dönüşüyorsa farklı olduğunu ifade etti. Mehmet Günsür, 1975 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur ve oyunculuğa küçük yaşta başlayarak, 'Hamam' filmiyle tanınmıştır. 2006'da Katerina Mongio ile evlenmiş ve üç çocukları vardır.