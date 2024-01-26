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Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: 'Rahmetli babamın altın yıllarını yaşatmak için Tokat'tayız' - Son Dakika
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Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: 'Rahmetli babamın altın yıllarını yaşatmak için Tokat'tayız'

MHP'nin Tokat Belediye Başkan adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, babası Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun başarılı dönemini devam ettirmek için Tokat'ta olduklarını söyledi. Yazıcıoğlu, Tokat'ı değişimle buluşturmak istediklerini belirtti.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: \'Rahmetli babamın altın yıllarını yaşatmak için Tokat\'tayız\'
26.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:15
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MHP'nin Tokat'tan aday gösterdiği belediye başkan adayı Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Rahmetli babamın o altın yıllarını yaşatmak için biz de Tokat'ta varız diyeceğiz. Rahmetli babam çok güzel, hoş seda bırakmış; insanlara temas etmiş. Biz de aynı Yazıcıoğlu misyonunu devam ettireceğiz" dedi.

MHP'nin Tokat Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısı öncesinde programın yapılacağı Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda son hazırlıkları inceledi. Burada DHA'ya konuşan Yazıcıoğlu, "Çok mutluyum, çok muhteşem bir teveccüh var. Bu sürece çok hızlı bir şekilde başladık. Tokatlılar ile çok hızlı bir şekilde uyuştuk. Şimdi de seçim kampanyamıza başlıyoruz. Bugünkü tanıtım toplantımız ile süreç başlayacak. Tokat bizim için çok anlamlı ve kıymetli bir yer. Rahmetli babamın ilk görev yaptığı yerlerden bir tanesi. 5,5 yılda rahmetli babam Tokat'ın altın yıllarını yaşattı. Tokat'tan hiç kopmadık. Siyasette Tokat'a ilk adımımız atacağız. Rahmetli babamın o altın yıllarını yaşatmak için biz de Tokat'ta varız diyeceğiz. Tokat'ta olmaktan çok mutluyum. Rahmetli babam çok güzel, hoş seda bırakmış; insanlara temas etmiş. Biz de aynı Yazıcıoğlu misyonunu devam ettireceğiz" dedi.

'TOKAT'I DEĞİŞİM İLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Tokat Milletvekili Yücel Bulut da "31 Mart'ta, burada belediye başkan adaylarımızın, büyük bir zaferin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Daha önceki seçimlerde 3 belediyeyi değerleri hemşehrilerimiz bizlere teslim etmişti. Şimdi Allah nasip ederse, bunu 11 ilçeye ve il merkezi olmak üzere bunu Tokat'ın tüm geneline yaymak arzusu taşıyoruz. Tokat'ı değişim ile buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.(DHA)

Kaynak: DHA
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