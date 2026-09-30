Mehmet Muş'a fahri doktora verildi, ilk dersinde 365 trilyon dolarlık borca değindi - Son Dakika
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Mehmet Muş'a fahri doktora verildi, ilk dersinde 365 trilyon dolarlık borca değindi

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Mehmet Muş\'a fahri doktora verildi, ilk dersinde 365 trilyon dolarlık borca değindi
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Samsun Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı'nda Mehmet Muş'a fahri doktora verildi. Muş, Ballıca Kampüsü'ndeki ilk derste küresel borç stokunun 2026'nın ilk yarısında 365 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Samsun Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'a "fahri doktora" ünvanı tevcih töreni gerçekleştirildi.

Muş, Ballıca Kampüsü'nde düzenlenen programda, "Küresel Gelir Adaletsizliği" konulu 2026-2027 Akademik Yılı'nın ilk dersini verdi.

Dünya ekonomisinin tarihsel gelişimi ile gelir ve servet dağılımını değerlendiren Muş, teknolojik ilerlemeye rağmen üretilen refahın paylaşımında eşitsizliğin devam ettiğini söyledi.

Yapay zeka ve dijital ekonomi dönemine girildiğine işaret eden Muş, "İnsanoğlu ürettiğini bölüşmekle ilerledi mi, geride mi kaldı, daha mı iyiye gidiyor, yerinde mi sayıyor? Bu soruyu sormamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Finansal sistemin zaman içinde üretimden farklılaşarak büyüdüğünü ve dijital varlıkların ekonomide giderek daha fazla yer aldığını belirten Muş, dünyadaki gelir ve servet dağılımına ilişkin verilerin eşitsizliğin boyutunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 14'ünü barındıran az gelişmiş ülkelerin dünya üretiminden aldığı payın yüzde 1'in altında olduğunu, küresel borç stokunun ise 2026'nın ilk yarısında 365 trilyon dolara ulaştığına dikkati çeken Muş, "Çok daha dijitalleşmiş, çok daha gelişmiş bir dünyadayız. Bu eşitsizlik azaldı mı, arttı mı? Rakama baktığımız zaman eşitsizlik daha da artmış vaziyette." diye konuştu.

Muş, Samsun Üniversitesinin ortaya koyduğu verilere ve akademik çalışmalara değinerek, "Ortaya koyulan rakamlar sizlerin başarısı. Akademik çalışmalar, veriler, üniversiteyi zirveye taşıdığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise üniversitelerinin Eylül 2018'de 55'i akademik, 29'u idari olmak üzere 84 personelle yola çıktığını, bugün 550 akademik, 340 idari personel, 9 bin 333 öğrenci ve 5 bin 307 mezuna ulaştıklarını söyledi.

Öğrencileri araştırma ve üretim süreçlerinin parçası haline getirmeyi amaçladıklarını anlatan Aydın, Samsun Üniversitesinin son 3 yıldır TÜBİTAK öğrenci proje desteklerinde öğrenci başına düşen proje oranında Türkiye birincisi, en fazla proje desteği alan üniversiteler arasında ise Türkiye ikincisi olduğunu kaydetti.

Aydın, öğrencilerin 2026 Şanlıurfa TEKNOFEST dahil olmak üzere 55'in üzerinde ödül kazandığını belirtti.

Akademik yılın ilk dersinin ardından Aydın, Muş'a "fahri doktora" diplomasını takdim etti. Muş, daha sonra cübbe giydi.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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