Mehmet Öğretmen'in Özel Öğrencilere Adanmış Hayatı - Son Dakika
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Mehmet Öğretmen'in Özel Öğrencilere Adanmış Hayatı

Kas hastalığına yenik düşen oğlunun anısına özel gereksinimli çocuklara eğitim veren Mehmet İrim.

24.11.2024 19:03
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Kas hastası çocuğunu kaybeden Mehmet öğretmen, hayatını özel gereksinimli çocuklara adadı

AĞRI - Kas hastalığı nedeniyle 13 yaşındaki çocuğunu kaybeden Mehmet İrim, gittiği her okulda özel eğitim sınıfları açtırarak, öğretmenlik hayatını özel gereksinimli çocukların eğitimine adadı.

Ağrı'da 37 yıldır öğretmenlik yapan Mehmet İrim, 13 yaşındayken kas hastalığı nedeniyle çocuğunu kaybettik sonra hayatını özel durumu olan öğrencilere adadı. Görevine okul müdürü olarak devam eden İrim, Şeref Saraçoğlu İlkokulu'na atandıktan sonra yaptığı girişimlerle Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay'ın da destekleriyle okuluna 2 özel eğitim sınıfı açtırdı. 13 tane özel gereksinimli çocuğa donanımlı sınıflarda ve alanında uzman öğretmenlerle eğitim imkanı sunan Mehmet İrim, çocukları her sabah okul kapısında sevgiyle karşılıyor. Çocukların kendisine gösterdiği sevgiyle okuldaki günlerini geçiren İrim, öğretmenlere de örnek oluyor.

"Eve iş götürülen tek meslektir öğretmenlik"

Çocuğunu 13 yaşındayken kas hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra gittiği her okulda özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi için girişimlerde bulunarak sınıflar açtıran Okul Müdürü Mehmet İrim, "Benim engelli bir çocuğum vardı. 13 yaşında kaybettim. bu yüzden her gittiğim yerde böyle çocuklara yardımcı olmak istedim. Hangi okula gittiysem orada sınıflar açtım. Şu an 4 tanesi otizmli olmak üzere 13 tane öğrencimiz var. Asıl bu çocukların eğitime ihtiyacı var, bir şekilde topluma kazandırılması gerekiyor. Diğer çocuklar eğitimlerini her türlü alır ama bu çocuklar daha özel bir şekilde eğitim görmeli. Ben bu düşünceyle her gittiğim yerde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ben bu okula geldiğimde sınıf yoktu. Milli eğitim Müdürlüğü ve Kızılay'ın girişimiyle sınıf açtık buraya. Şu anda öğrencilerimiz bu sınıflarda eğitim görüyor. Bu çocuklar taşımayla geliyor. Evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakılıyorlar. Bizim velililerimiz çocukların durumundan çok memnun. Sınıflarımızın fiziki durumu çekiyi, öğretmenlerimiz uzman öğretmen. Öğretmenlik bir ideal mesleğidir, sevgi mesleğidir. Çocukları sevmeden bu meslek yürümez. Bu meslek kutsal bir meslek. Eve iş götürülen tek meslektir öğretmenlik. Tüm arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum" dedi.

Şeref Saraç İlkokulu'da Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Kezban Şahin, özel gereksinimli çocukların sevgi, sabır ve emeğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Müdürümüzün girişimleriyle bu sınıflarımız açıldı. Bu sınıflar çocuklarımız için çok iyi. İmkanlarıyla sınıfımızı çok güzel donatmışlar. Çocuklar burada hem ders çalışma hem de güzel vakit geçirme açısından çok iyi imkanlara sahip. bizim açımızdan da her materyale ulaşabilmemiz açısından çok güzel. Bu çocuklar 1'inci sınıftan 4'üncü sınıfa kadar buradalar. Öğrencilerin özel öğrenme güçlükleri değişiyor ama ilerleme gösteriyorlar. Bunun için zaman, sabır ve emek gerekiyor. Bizler de bu doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

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