Mehmet Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek: 'Serbest Bırakılmalılar' - Son Dakika
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Mehmet Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek: 'Serbest Bırakılmalılar'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, tutuklanan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin önemini belirtti.

28.03.2025 21:21  Güncelleme: 21:46
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(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, "Özgürlük ve demokrasi için mücadele veren tüm genç arkadaşlarım serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle yurt genelinde yapılan eylemler sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart ve sonrasında hiç geri adım atmadan, inandığı demokratik Türkiye Cumhuriyeti için mücadelesini veren ve tepkisinden hiç vazgeçmeyen sevgili genç ve üniversiteli arkadaşlarım, ben de bir İstanbul Teknik Üniversiteli olarak şunu söylemek istiyorum ki, bu yolun kıymetini ve zorluğunu en iyi biz biliriz.

"Bu işin altından ya beraber kalkacağız ya beraber kalkacağız"

Tüm eğitim-öğretim hayatımız boyunca bizi yalnız bırakmayan gelecek kaygısını gidermek için bireysel olarak verdiğimiz mücadele, artık birliğe dönüşmüştür. Bu işin altından ya beraber kalkacağız ya beraber kalkacağız. Sözü dinlenecek olan ve sesi duyulması gereken aslen bizleriz.

"Bazıları benim de okul ve sıra arkadaşlarım"

Biz bu ülkenin bel kemiğiyiz. Biz yoksak gelecek yok, refah yok, umut yok, mutluluk yok, huzur yok. 'Yok' dediğim tüm bu unsurların temsilcilerinden önemli bir parçası, bu haklı mücadelede ya gözaltındalar ya da tutuklular. Aralarından bazıları benim de okul ve sıra arkadaşlarım. Aynı acıyı ben de paylaşıyorum.

Bu sebeple tüm arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: 'Biz bu yolun yolcusu ve bu ülkenin kaderi ve geleceğiyiz, sonuna kadar hakkımızı aramak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla boyun eğmeden, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan zerre taviz vermeden bu ülkenin geleceğini biz tasarlayacağız. Biz uzun vadenin, yarınların umuduyuz. ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

Özgürlük ve demokrasi için mücadele veren tüm genç arkadaşlarım serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Selim İmamoğlu'ndan Gençlere Destek: 'Serbest Bırakılmalılar' - Son Dakika

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