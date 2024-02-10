Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kocaeli\'de iş insanları ile bir araya geldi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kocaeli'de iş insanları ile bir araya geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün bir dizi program ve ziyaret için Kocaeli'ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Bakan Şimşek, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Şimşek'e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti.
İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ
İş insanlarıyla Gebze ilçesindeki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde buluşan Bakan Şimşek daha sonra ise Dilovası ilçesindeki İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nu da ziyaret etti. Aynı ilçedeki bir fabrikayı da ziyaret eden Şimşek, babası Hacı Nusret Yıldırım'ı kaybeden AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. (DHA)
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi. Bakanlar, parti genel başkanları ve birçok siyasi isim, yerel seçim öncesi gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.
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AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla kalabalığa doğru ateş açtığı, ardından jipin olay yerinden kaçtığı görüldü.
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