Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kocaeli\'de iş insanları ile bir araya geldi

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kocaeli'de iş insanları ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün bir dizi program ve ziyaret için Kocaeli'ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Bakan Şimşek, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'i ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Şimşek'e Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile AK Parti Kocaeli milletvekilleri eşlik etti.

İŞ İNSANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

İş insanlarıyla Gebze ilçesindeki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde buluşan Bakan Şimşek daha sonra ise Dilovası ilçesindeki İMES Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu'nu da ziyaret etti. Aynı ilçedeki bir fabrikayı da ziyaret eden Şimşek, babası Hacı Nusret Yıldırım'ı kaybeden AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. (DHA)