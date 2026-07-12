MHP Anamur İlçe Başkanı Mehmet Yayla, yeniden görevine seçildi.

MHP Anamur 15. Olağan İlçe Kongresi, Anamur Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongerede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Mehmet Yayla yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Ahmet Bebek ile partililer katıldı.