Mehter Marşı'na Sırt Dönen CHP'lilere Tarihten Yanıt

27.04.2026 07:49
Yabancı yazarlar ve besteciler Mehter Marşı'nı överken, CHP'liler sırtını dönüyor. Mozart ve Beethoven bile Mehter'den ilham aldı.

Yabancı bir yazar, Mehter Marşı'nı dinledikten sonra Türklerin savaşları kazanmasının sırrını anladığını söylüyor. Tarihte Busbecq, Tavernier, Lady Montagu, Farmer, Popescu-Judetz ve Nicolle gibi isimler Mehter'i övmüştür. Ancak CHP'liler, Mehter Marşı söyleyen çocukları protesto edip sırtını dönmektedir. CHP lideri Özgür Özel, bu protestoyu 'yanlış anlaşılma' olarak savunurken, il başkanı önce 'saray kültürü' dedi, sonra Milli Eğitim Bakanı'nı hedef aldığını söyleyerek kıvırdı.

Oysa Mozart ve Beethoven gibi Batılı besteciler Mehter'den etkilenmiştir. Mozart'ın 'Rondo Alla Turca'sı, Beethoven'ın 'Türk Marşı' bunun örneğidir. Tarihçiler, Batı senfoni orkestralarına zil ve davul gibi vurmalı çalgıların Mehter sayesinde girdiğini belirtir. CHP'lilerin Mehter'e sırt çevirmesi, hayran oldukları Mozart ve Beethoven'ın kemiklerini sızlatmaktadır. Mehter, sadece müzik değil, askeri strateji ve kültür aracıdır. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, Mehter eşliğinde 'Allah Allah' diyerek can veren şehitlerimize borçluyuz. Mehter'e 'saray özentisi' demek, şehitlere hakarettir. Bu zihniyet, her yerli ve milli olana karşı çıkan, SİHA ve savaş uçaklarımızla dalga geçen Batı hayranı kafalardır.

