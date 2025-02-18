Mehter Takımı Gambiya'da

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GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Türkiye'nin dünyaca ünlü mehter takımı, Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'nın 60. bağımsızlık günü kutlamalarına özel olarak ülkeye geldi.

Gambiya'nın başkenti Banjul'a gelen 54 kişilik mehter heyeti, kültürel ve askeri anlamda büyük bir temsil görevini üstlendi.

Bağımsızlık kutlamaları kapsamında yürüyüş yapan mehter takımı, Cibuti'ye 2014'te yapılan ziyaretin ardından, bu ziyaretle Türkiye'nin bölgedeki kültürel ve askeri etkisini bir kez daha hissettirdi.

Batı Afrika'da ilk kez bir konser verdi

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mehter takımının Gambiya'ya gelişinin, Gambiya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin bir simgesi olduğunu belirtti.

Mehter takımının Batı Afrika'da ilk kez bir konser verdiğini kaydeden Oba, "Gambiya'da kültürümüzü, tarihimizi ve devletimizi paylaşacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mehter takımımızın sahneye çıkması, sadece askeri bir boyut değil, aynı zamanda kültürel bir temsildir." dedi.

Oba, 2014 yılında Cibuti'ye yapılan ziyaretin ardından, Türkiye'nin Sahra altı Afrika'daki ikinci mehter konserini Gambiya'da vermesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Mehter takımının askeri rolüne dikkati çeken Oba, "Mehter, ordulara moral veren, birliği pekiştiren ve korku salan bir oluşumdur. Aynı zamanda kültürel anlamda çok önemli bir öğedir. Bu kültürün, Mozart gibi büyük bir besteciyi bile etkilediğini görmek gurur verici." diye konuştu.

Mehter takımı Türk kültürünü ve tarihini temsil edecek

Oba, Gambiya'nın bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında mehter takımının hafta sonu okyanusa karşı açık hava konseri verdiğini ve ardından 1 kilometrelik bir alanda coşkuyla yürüyüş gerçekleştirdiğini aktardı.

Mehter ekibinin, bugün Bağımsızlık Günü'nde gerçekleştirilecek resmi törenlerde de yer alacağını söyleyen Oba, burada Türk kültürünü ve tarihini temsil edeceğini ifade etti.

Oba, mehter takımının Gambiya'ya gelişindeki en büyük katkının, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığından geldiğini, Gambiya'ya akredite Senegal askeri ataşesi ve Gambiya'daki askeri danışmanın büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti.

"Bu tür kültürel etkileşimler, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirecektir." şeklinde konuşan Oba, Gambiya halkı ve ileri gelenleriyle yapılan bu önemli paylaşımın çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Gambiya, bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

Batı Afrika'nın en küçük ülkesi Gambiya, 18 Şubat 1965'te İngilizlere karşı kazandığı bağımsızlığın 60. yılını kutluyor.

Gambiya'nın bağımsızlığı kazandığı gün, Türkiye ile diplomatik ilişkiler tesis edildi.

Yüzölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç tamamen Senegal ile çevrili konumda yer alıyor.

Ülkenin, 2,8 milyon civarındaki nüfusunun yüzde 96,4'ünü Müslümanlar, yüzde 3,6'sını Hristiyanlar ve geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.

Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli bulunuyor.