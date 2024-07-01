Meke Gölü, tamamen kurumasına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Meke Gölü, tamamen kurumasına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kurumasına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Göl, volkanik patlamalar sonucu oluşmuş ve yer altı su kaynaklarından beslenerek varlığını sürdürmüştür. Son yıllarda kuraklık ve yeraltı suyunun azalmasıyla tamamen kuruyan göl, sadece gölün ortasındaki ana koni ve kenarındaki adacıkları izlemek isteyen turistlerin ilgisini çekmektedir.

01.07.2024 18:56
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Meke Gölü, tamamen kurumasına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde " Dünya'nın Nazar Boncuğu" olarak bilinen Meke Gölü, kurumasına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Meke Krater Gölü, iki aşamalı olarak yaşanan bir volkanik patlama sonucu kraterin zamanla suyla dolmasıyla meydana geldi. Kaynaklara göre, yaklaşık 8 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlama gerçekleşti ve gölün ortası da suyla doldu. Meke Gölü yer altı su kaynaklarından beslenerek günümüze kadar geldi. 2000'li yıllardan itibaren suyunu kaybetmeye başlayan göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yeraltı suyunun azalmasıyla tamamen kurudu. Çıralı Gölü de büyük oranda su çekilirken, Meyil Gölünde de çok az su kaldı. Meke Gölünü izlemeye gelenlerse sadece gölün ortasındaki ana koniyi ve kenarındaki adacıkları izleyebiliyor.

Meke Gölünü sık sık ziyaret ettiğini belirten Adem Ak, "Meke Gölü'nün suyunun yeniden kazandırılmasını çok istiyoruz. Bunun içinde çalışmaların hızlandırılması gerekir. Yağmurun az olması nedeniyle yeraltı suyu çekildi. Eskiden burası cıvıl cıvıldı. Kuş sesleri insanın ruhunu okşardı. Şimdi su bitmiş durumda. Bu haliyle turistlerin ilgisini çekiyor. Dünya harikası göle sahip olmamızdan dolayı mutluyuz. Burayı gezdiğimizde huzur buluyoruz. Masmavi haliyle tekrar görmeyi çok isterdik. Buda doğanın bir gerçeği yapacak bir şey yok" dedi.

(FMK-İY-MD-

Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, Çevre, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meke Gölü, tamamen kurumasına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor - Son Dakika

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