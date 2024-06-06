Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri doğrudan ülkelerine göndermeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri doğrudan ülkelerine göndermeyi planlıyor

Meksika, ABD\'den sınır dışı edilen göçmenleri doğrudan ülkelerine göndermeyi planlıyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını açıkladı. Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika'ya değil de doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını belirtti.

06.06.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEXICO Meksika, ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirdi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, ABD'de, Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesinin imzalanmasını değerlendirdi.

Obrador, ABD'nin Meksikalı olmayan yasa dışı göçmenleri sınır dışı etme kararı alması durumunda, bu kişilerin Meksika'ya değil de doğrudan vatandaşı oldukları ülkelere gönderilmesini içeren bir anlaşma arayışında olduklarını dile getirdi.

ABD'den sınır dışı edilen yasa dışı göçmenlerin Meksika'ya gönderilmesi konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını belirten Obrador, "Bu konuda bizim bir sorunumuz yok. Hepsine çok iyi davranıyoruz ama neden doğrudan gönderilmelerine ilişkin bir anlaşma olmasın?" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 4 Haziran'da ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkati çekici adımını atmıştı.

Kararnamede, günlük geçişin 2 bin 500 olan üst limitinin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulması ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Göçmen, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri doğrudan ülkelerine göndermeyi planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
09:49 “Dilan 2 aydır dışarıda“ sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:14:29. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri doğrudan ülkelerine göndermeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement