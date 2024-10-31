Meksika Anayasa Mahkemesi'nde İstifa Şoku

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MEXICO Meksika'da Anayasa Mahkemesi'nin 11 yargıcından 8'i, eylülde senatoda kabul edilen tartışmalı yargı revizyonunun gerektirdiği şekilde seçime girmek yerine görevlerinden istifa edeceklerini bildirdi.

Meksika basınındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesinin Başkanı Norma Pina ve 7 üyesi, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören ve eylülde senatoda kabul edilen yargı reformuna ilişkin açıklama yaptı.

Yüksek Mahkemenin üyeleri, hakimlerin halk oylamasıyla belirleneceği Haziran 2025'te yapılması planlanan seçimlerde yarışmak yerine görevden ayrılacaklarını belirtti.

Anayasa Mahkemesinin kalan 3 üyesi ise seçimlere gireceklerini ifade etti.

Meksika Kongresi eylülde, eski Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un önerdiği, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngören yargı reformunu kabul etmiş ve eyaletlerin birçoğu da bunu onaylamıştı.

Meksika'da Anayasa Mahkemesi yargıçları, Senato tarafından seçiliyordu.

1 Ekim'de yemin ederek göreve başlayan Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu değişikliği savunanlar arasında yer almıştı.

Değişikliği savunanlar, yargı sisteminin bu sayede yolsuzluktan kurtarılacağını belirtmişti.

Ancak buna karşı olanlar da mahkemelerin daha az bağımsız hale geleceğini ve siyasi güçlere daha fazla tabi olacağını vurgulamıştı.

Özellikle iş dünyası, değişikliğin hukukun üstünlüğünü zayıflatacağı endişesini dile getirmişti.

Meksika İşverenler Birliği Coparmex'ten yapılan açıklamada, değişikliğin "on yıllardır vatandaşları koruyan temel güvenceleri riske attığı" kaydedilmişti.

Yargı reformu kapsamında hakimler halk oylamasıyla seçilecek, hakim adayları da Kongre ve yargı tarafından sunulacak.