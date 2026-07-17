Meksika'da 7,3 Büyüklüğünde Deprem

Meksika'nın Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Meksika'nın Aquiles Serdan bölgesinin 48 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.
Pasifik Okyanusu açıklarındaki depremin 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
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