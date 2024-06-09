Meksika'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Ölen Maymun Sayısı 250'ye Yaklaştı - Son Dakika
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Meksika'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Ölen Maymun Sayısı 250'ye Yaklaştı

Meksika\'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Ölen Maymun Sayısı 250\'ye Yaklaştı

Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle ölen 'uluyan maymunlar'ın sayısı 250'ye yaklaştı. Usumacinta Biyoçeşitliliğin Korunması kuruluşunun yetkilileri ve Selva Teneek adlı hayvan kurtarma grubunun yetkilisi, sıcaklar nedeniyle maymunlar ve kuşların yanı sıra yarasalar, çakallar ve aslanların da olumsuz etkilendiğini belirtti. Chapultepec Hayvanat Bahçesi yetkilisi ise aslanlara serinlemeleri için donmuş yiyecekler verdiklerini açıkladı.

09.06.2024 10:43
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MEXICO Meksika'da aşırı sıcaklar yüzünden ölen "uluyan maymunlar"ın sayısının 250'ye yaklaştığı bildirildi.

Ülkedeki aşırı sıcaklar, hayvanları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

"Usumacinta Biyoçeşitliliğin Korunması" isimli kuruluşun yetkililerinden Gilberto Pozo, ölen "uluyan maymunlar"ın sayısının 250'ye yaklaştığını açıkladı.

Hayvan kurtarma çalışmaları yürüten "Selva Teneek" adlı grubun yetkilisi Ena Mildred Buenfil, "uluyan maymunlar"ın yanı sıra kuşların da öldüğünü, uçtukları sırada yere düşmeye başladıklarını belirtti.

Buenfil, susuz kalan ve beslenemeyen kuşların yanı sıra yarasalar, çakallar ve aslanların da sıcaklardan olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nin yetkilisi Alberto Olascoaga, serinlemeleri için aslanlara donmuş yiyecekler verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Hayvanat Bahçesi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Ölen Maymun Sayısı 250'ye Yaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da Aşırı Sıcaklar Yüzünden Ölen Maymun Sayısı 250'ye Yaklaştı - Son Dakika
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