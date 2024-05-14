Meksika'da Ayotzinapa Davası protestosunda 26 polis yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika'da Ayotzinapa Davası protestosunda 26 polis yaralandı

Meksika\'da Ayotzinapa Davası protestosunda 26 polis yaralandı

Meksika'da Ayotzinapa Davası'nı protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'a yürüyen göstericiler, 8 askerin serbest bırakılmasını protesto etti ve polise saldırdı. Gösteride 26 polis yaralandı. Yaralanan polisler hastanede tedavi altına alındı. Ayotzinapa davasında 8 asker hakkında tahliye kararı verilmesi, 43 öğrencinin aileleri tarafından tepkiyle karşılandı. 2014'te kaybolan öğrencilerin aileleri daha önce de Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırmıştı.

14.05.2024 05:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olayı protesto eden onlarca kişi güvenlik güçleriyle çatıştı, 26 polis yaralandı.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'a yürüyen göstericiler, Ayotzinapa davası kapsamında 8 askerin serbest bırakılmasını protesto etti ve polise saldırdı.

Güvenlik güçlerine havai fişek ve molotof kokteylinin atıldığı gösteride 26 polis yaralandı.

Meksiko Eyaleti Vatandaş Güvenliği Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralanan polislerin hastanede tedavi altına alındığı ve kendilerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Protestocular, basın açıklaması yaptıktan sonra Ulusal Saray'ın bulunduğu meydanı terk etti.

Eyalet Mahkemesinin, Ayotzinapa davasında 8 asker hakkında tahliye kararı vermesinin ardından 43 öğrencinin aileleri karara tepki gösterdi.

Kaybolan öğrencilerin aileleri, 6 Mart'ta Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı sırasında Ulusal Saray'ın kapısını kamyonla kırmıştı.

43 öğrencinin kaybolması

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıkmış, polisin, öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Önceki hükümet, öğrencilerin, polis tarafından teslim edildikleri uyuşturucu karteli üyelerince öldürülüp, cesetlerinin Cocula kentindeki çöp alanında yakıldığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunca atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar bulunduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Ayotzinapa Davası protestosunda 26 polis yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:23:31. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da Ayotzinapa Davası protestosunda 26 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement