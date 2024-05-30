Meksika'da Belediye Başkan Adayı Suikasta Uğradı

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MEKSİKO, 30 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'da Coyuca de Benitez Belediye Başkan Adayı Jose Alfredo Cabrera Barrientos, Çarşamba günü öğleden sonra ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde gerçekleştirdiği siyasi mitingin kapanışında suikasta uğradı.

Yerel basının bildirdiğine göre, PRI-PAN-PRD koalisyonunun adayı olan Barrientos siyasi etkinlikteki konuşmasının sonunda tetikçi olduğu öne sürülen bir adam tarafından defalarca vurulduktan sonra hayatını kaybetti.

Meksika Güvenlik ve Vatandaş Koruma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler öncesinde ülkenin farklı bölgelerinde en az 22 adayın öldürüldüğünü bildirdi.