Meksika'da Kızamık Salgını: 28 Ölüm ve Aşılama Sorunu - Son Dakika
Meksika'da Kızamık Salgını: 28 Ölüm ve Aşılama Sorunu

12.02.2026 11:53
Meksika'da kızamık salgınında 28 kişi hayatını kaybetti, aşılama oranları düşük kalmaya devam ediyor.

Meksika'da geçen yıl başlayan kızamık salgınında şimdiye kadar 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Düşük aşılama oranları nedeniyle Meksika, Amerika kıtasında kızamık vakalarının en fazla görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, Şubat 2025'te başlayan salgında 9 bin 74 vakanın tespit edildiğini ve 28 ölümün kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), kızamık vakalarındaki artış eğiliminin 2026'da da devam ettiği uyarısında bulundu.

PAHO, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde Meksika, ABD ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası öncesi, turnuva sırasında salgın riskinin artması ihtimaline karşı dikkatli olunması ve aşılama çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich Stalnikowitz de vakaların yüzde 90'ının aşısız kişilerde görüldüğüne dikkati çekti.

Mexico City Belediyesi, FIFA Dünya Kupası için gelmesi beklenen yaklaşık 3 milyon turist nedeniyle federal hükümet ve FIFA'yı aşılama kampanyalarını güçlendirmeye çağırdı.

Meksika'da kamu harcamalarının azaltılması ve aşı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle kızamık aşılama oranlarının son 20 yıldır kademeli düştüğü belirtiliyor.

Öte yandan, hükümetin mevcut aşı programı kapsamında son bir yılda uygulanan 14,3 milyon doza ek olarak 28 milyon doz daha temin etmeyi planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

