Meksika\'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
