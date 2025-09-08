Meksika\'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE YÜK TRENİ ÇARPIŞTI

Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.

8 ÖLÜ, 45 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.