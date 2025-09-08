Meksika'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meksika'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı

Meksika\'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı
08.09.2025 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Atlacomulco kentinde otobüs ve yük treni çarpıştı, 8 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı.

Meksika'nın Atlacomulco kentinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ İLE YÜK TRENİ ÇARPIŞTI

Yerel basındaki haberlere göre, Atlacomulco'ya bağlı sanayi bölgesinde demir yolu raylarını geçmeye çalışan çift katlı yolcu otobüsü, yük treniyle çarpıştı.

8 ÖLÜ, 45 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 45 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı Valiye hakaret etti, tatil yaptığı otelde gözaltına alınıp tutuklandı
Rıdvan Dilmen’den A Milli Takım’a sert tepki Rıdvan Dilmen'den A Milli Takım'a sert tepki
Uğurcan Çakır’dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj Uğurcan Çakır'dan tarihi hezimet sonrası umut dolu mesaj
Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk Pedri: Zor bir maç olacağını biliyorduk
Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi Türkiye, 4 yıl sonra elemelerde 6 gol yedi
Hamas’tan ateşkes çıkışı Şartları sıraladılar Hamas'tan ateşkes çıkışı! Şartları sıraladılar

20:08
Fransa’da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümeti düştü
19:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL’ye çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlenecek gençlere kredi desteği 250 bin TL'ye çıkacak
19:28
Fenerbahçe Djiku’nun sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe Djiku'nun sözleşmesini feshetti
19:17
Kabine sonrası Erdoğan’dan CHP’ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz
Kabine sonrası Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Sokaklarımızın karıştırılmasına asla müsaade etmeyiz
18:40
İzmir’deki karakol saldırısında 4 şehirde 9 gözaltı
İzmir'deki karakol saldırısında 4 şehirde 9 gözaltı
16:40
CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldı
CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2025 21:50:19. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 8 Ölü, 45 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.