Meksika'da özel bir helikopterin düşmesi sonucu pilot dahil 3 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'ya bağlı Coyoacan bölgesinde düşen helikopter alev aldı.
Olayda, 3 kişi yaşamını yitirirken, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Görgü tanıklarına göre, pilot, helikopterin pazar yerine düşmemesi için son anda manevra yaptı.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Meksika'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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