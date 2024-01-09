Meksika\'da Pemex Boru Hattı Yakınında 9 Ceset Bulundu

Meksika'da devlet petrol şirketi Pemex'e bağlı boru hattı yakınında 9 cesedin bulunduğu bildirildi.
Ulusal Savunma Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Queretaro eyaletine bağlı San Juan del Rio kentindeki Pemex Boru Hattı yakınında 9 ceset bulunduğu belirtildi.
Elleri arkadan bağlı halde bulunan cesetlerin incelenmesi için Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, eyalet savcılığının soruşturma başlattığı ifade edildi.
Yerel basında çıkan habere göre, olayın çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Olay yeri polis ekipleri tarafından güvenlik kordonuyla çevrilirken, sorumluların bulunması için operasyon başlatıldı.
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